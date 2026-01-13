Confartigianato a VicenzaOro 2026 | Il gioiello aretino a confronto con i mercati internazionali

Confartigianato sarà presente a VicenzaOro 2026, la principale fiera internazionale della gioielleria e oreficeria in Italia ed Europa, in programma dal 16 al 20 gennaio. L’evento rappresenta un’opportunità per il gioiello aretino di confrontarsi con i mercati globali, consolidando la presenza e promuovendo la qualità artigianale italiana a livello internazionale.

Si svolgerà a Vicenza dal 16 al 20 Gennaio la più importante fiera italiana ed europea per il settore gioielleria e oreficeria. Giunta alla sua 72esima edizione, VicenzaOro ha registrato la domanda di partecipazione di circa 1.300 espositori di cui oltre 700 imprese del gioiello made in Italy.

