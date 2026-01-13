Concorso Stuparich | al via la V edizione per giovani scrittori

Il Concorso internazionale Giani Stuparich torna con la sua quinta edizione, rivolgendosi ai giovani under 30 della regione Friuli Venezia Giulia e delle zone limitrofe in Slovenia, Croazia e Austria. L’obiettivo è invitare i partecipanti a riflettere e condividere le proprie riflessioni su temi attuali, dando così voce alle proprie esperienze e alle urgenze del presente attraverso la scrittura.

