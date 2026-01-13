Concorso Stuparich | al via la V edizione per giovani scrittori

Da triesteprima.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperta la quinta edizione del Concorso internazionale \

Dare voce alla memoria, scandagliare le urgenze del presente. Il Concorso internazionale "Giani Stuparich" torna per la sua quinta edizione invitando i giovani under 30 della regione Friuli Venezia Giulia e delle vicine Slovenia, Croazia e Austria a fissare sulla pagina ciò che li interroga più. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Concorso Stuparich: al via la V edizione per giovani scrittori

Leggi anche: Al via la prima edizione di “Liberamente Tinaia, dall’art brut al design”, il concorso per giovani creativi under 35 del territorio toscano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Concorso Stuparich: al via la V edizione per giovani scrittori.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.