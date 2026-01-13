Concorso Stuparich | al via la V edizione per giovani scrittori
È aperta la quinta edizione del Concorso internazionale \
Dare voce alla memoria, scandagliare le urgenze del presente. Il Concorso internazionale "Giani Stuparich" torna per la sua quinta edizione invitando i giovani under 30 della regione Friuli Venezia Giulia e delle vicine Slovenia, Croazia e Austria a fissare sulla pagina ciò che li interroga più. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Concorso Stuparich: al via la V edizione per giovani scrittori
Leggi anche: Al via la prima edizione di “Liberamente Tinaia, dall’art brut al design”, il concorso per giovani creativi under 35 del territorio toscano
Concorso Stuparich: al via la V edizione per giovani scrittori.
️ Concorso internazionale Giani Stuparich, i giovani chiamati a raccontare memoria e presente --> https://www.nordest24.it/concorso-internazionale-giani-stuparich-2026-giovani-memoria-attualita facebook
Torna il Concorso internazionale Giani Stuparich: giovani under 30 chiamati a raccontare memoria e urgenze del presente. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cultura x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.