Concorso docenti PNRR3 secondaria ecco dove visualizzare SI o NO alla prova orale

È disponibile l’elenco delle ammissioni alla prova orale del concorso docenti PNRR3 secondaria, relativo al bando DDG n. 2939/2025. In questa fase, è possibile verificare, tramite il portale ufficiale, se si è ammessi o esclusi, consultando il proprio punteggio e lo stato di partecipazione. Questa comunicazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, garantendo trasparenza e accesso alle informazioni ufficiali.

Prime convocazioni orale concorso docenti PNRR3

