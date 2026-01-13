Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettere estratte AGGIORNATO
Sono state rese note le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria. Questo aggiornamento riguarda le procedure di selezione previste per i candidati, con indicazioni sulle lettere assegnate per le fasi successive del percorso di selezione.
Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettere estratte AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
