Conclusa ultima fase eruttiva sull' Etna l' avviso per l' aviazione Vona torna verde

Dopo l'ultima fase eruttiva dell’Etna iniziata il 24 dicembre, l’avviso per l’aviazione (Vona) è stato riportato a verde. L’attività stromboliana ai crateri sommitali, seguita da fontane di lava e colate nella Valle del Bove, si è conclusa. La situazione è sotto controllo e non ci sono attualmente rischi per le vie aeree o le zone circostanti.

Si è conclusa l'ultima spettacolare fase eruttiva dell'Etna che era cominciata il 24 dicembre scorso con attività stromboliana ai crateri sommitali a cui hanno fatto seguito nei giorni successivi fontane di lava e l'emissione di più colate nella desertica Valle del Bove. Lo rende noto l'Istituto.

Ingv, conclusa fase eruttiva al cratere di Sud-Est dell'Etna - E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo ... ansa.it

