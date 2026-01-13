Con gli antichi per costruire il futuro Finito il corso per le borse di studio

Si è appena concluso il corso “We are all Greeks. Con gli antichi per costruire il futuro”, promosso dalla Fondazione InCasa. L’iniziativa mira a promuovere l’iscrizione al liceo classico, offrendo approfondimenti sulla cultura antica e il suo ruolo nel presente e nel futuro. L’evento si è svolto a Sarzana, il 13 gennaio 2026, e si inserisce nel progetto di valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di crescita educativa.

Sarzana, 13 gennaio 2026 – Si è da poco concluso 'We are all Greeks. Con gli antichi per costruire il futuro', il corso promosso dalla Fondazione InCasa per incentivare le iscrizioni al liceo classico in vista del prossimo anno scolastico. Per la sua seconda edizione, a prendere parte all'iniziativa che fa seguito alla volontà del compianto professore Emilio Doni, sono stati vari studenti provenienti da varie scuole medie della Val di Magra. Durante l'ultimo dei sette incontri l'avvocato Roberto Bottiglioni, vicepresidente della Fondazione InCasa, oltre a consegnare agli studenti gli attestati di frequenza al corso – cosa che consentirà alle famiglie dei nuovi iscritti al liceo classico Parentucelli-Arzelà di ottenere una borsa di studio del valore di 500 euro - ha rilanciato l'ipotesi di una collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, grazie al coinvolgimento del professor Antonio Manfredi, che offrirà un laboratorio di archeologia in programma a febbraio 2026.

