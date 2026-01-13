Comune di Salerno il sindaco si dimetterà il 19 gennaio

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, annuncia le proprie dimissioni, previste per lunedì 19 gennaio. Dopo questa data, sarà possibile confermarle entro 20 giorni. Queste decisioni segnano un nuovo passo per l’amministrazione comunale, in un momento di riflessione e transizione per la città. Di seguito, i dettagli sulle tempistiche e le implicazioni di questa scelta.

Si dimetterà lunedì 19 gennaio il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Ci saranno poi 20 giorni di tempo per confermare le dimissioni. La data è stata scelta con il bilancino e ha tenuto conto delle scadenze necessarie per consentire al Comune di andare alle urne alla prima tornata utile quindi già nella primavera del 2026. La data deve essere decisa dal Governo: secondo la legge in un periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno. Da escludere una deroga per un possibile election day con il referendum vista la strategia nazionale che mira ad arrivare al referendum prima che la sottoscrizione di firme consenta al quesito di non dipendere dal quorum.

