Compro solo Ferrari o Porsche ma dichiarava redditi bassi | sequestro di 9 milioni al concessionario del lusso
Un concessionario di auto di lusso è stato sottoposto a sequestro di 9 milioni di euro. Alessandro Agresti, 40 anni, originario di Torre del Greco e ora residente a Latina, ha dichiarato di acquistare esclusivamente Porsche e Ferrari, pur dichiarando redditi modesti. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a verificare la provenienza dei capitali e la conformità delle dichiarazioni fiscali dell’imprenditore.
“Compro solo Porsche e Ferrari, non altri marchi”. A pronunciare questa frase è Alessandro Agresti, 40 anni, nato a Torre del Greco ma naturalizzato da tempo a Latina, dove gestisce società immobiliari e concessionarie di auto di lusso. Il 40enne è ora il principale indagato dell'operazione dei. 🔗 Leggi su Today.it
