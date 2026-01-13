Compro solo Ferrari o Porsche ma dichiarava redditi bassi | sequestro di 9 milioni al concessionario del lusso

Un concessionario di auto di lusso è stato sottoposto a sequestro di 9 milioni di euro. Alessandro Agresti, 40 anni, originario di Torre del Greco e ora residente a Latina, ha dichiarato di acquistare esclusivamente Porsche e Ferrari, pur dichiarando redditi modesti. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a verificare la provenienza dei capitali e la conformità delle dichiarazioni fiscali dell’imprenditore.

