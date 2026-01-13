Il 15 gennaio, il Milan di Allegri disputerà il recupero a Como, un anno dopo la rimonta firmata da Theo Hernández e Rafael Leao al ‘Sinigaglia’. Quel 14 gennaio 2025, il gol vincente di Leao contribuì alla vittoria dei rossoneri in una partita ricca di emozioni. L’appuntamento di quest’anno rappresenta un’occasione per rivivere quella sfida e analizzare l’andamento del campionato.

Il Milan di Massimiliano Allegri giocherà il recupero di campionato a Como giovedì 15 gennaio: esattamente un anno fa, il 14 gennaio 2025, in riva al Lario fu Rafael Leao a segnare il gol-vittoria del Diavolo al 'Sinigaglia'. Il ricordo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Como-Milan, esattamente un anno fa la rimonta firmata da Theo Hernández e Leao

