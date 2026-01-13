Como-Milan campo stravolto | Fabregas vuole spianare Allegri

Il Como si prepara a cambiare il proprio campo di gioco, con un allargamento del terreno dello stadio Sinigaglia deciso da Cesc Fabregas e approvato dalla società. Questa modifica mira a favorire uno stile di gioco più aperto e dinamico, riflettendo la visione del nuovo allenatore. A partire dalle prossime gare casalinghe, il campo offrirà condizioni diverse, segnando un passo importante nel percorso di rinnovamento della squadra.

Il Como cambia pelle partendo da un dettaglio che dettaglio non è. Dalle prossime gare casalinghe il terreno di gioco dello stadio Sinigaglia sarà più largo rispetto al recente passato, una scelta precisa voluta da Cesc Fabregas e condivisa dalla società per rendere il campo sempre più aderente alla sua idea di calcio. Il tecnico spagnolo ha infatti chiesto un intervento mirato sulle dimensioni del rettangolo verde, convinto che qualche metro in più possa incidere in modo concreto sul rendimento della squadra. Il Sinigaglia, infatti, presentava misure inferiori rispetto a molti altri stadi di Serie A. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

