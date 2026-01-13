Como-Milan assegnato ancora Di Paolo Visti i precedenti i tifosi del Diavolo protestano sui social

La designazione ufficiale di Como-Milan ha suscitato reazioni tra i tifosi del Diavolo, che sui social esprimono il loro disappunto. Dopo precedenti simili, le proteste si sono moltiplicate, evidenziando l’interesse e le aspettative attorno a questa scelta. La questione rimane al centro del dibattito tra gli appassionati, che seguono con attenzione ogni aggiornamento riguardo alla partita.

Tante proteste sui social da parte dei tifosi rossoneri dopo la designazione ufficiale di Como-Milan. AVAR sarà Aleandro Di Paolo, assegnato di nuovo ai rossoneri dopo gli errori recenti contro il Genoa e la Lazio.

Ordine attacca: “Di Paolo ancora col Milan dopo precedenti chiacchierati. A quante presenze vince una bambolina?” - Sul suo profilo X, Franco Ordine ha commentato la designazione del signor. milannews.it

Ancora Di Paolo al VAR. Giovedì la svista su Fullkrug, ma non solo: quanti errori col Milan! - Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il recupero della 16esima giornata di Serie A tra Como e Milan. milannews.it

Time Machine Un pareggio che vale uno Scudetto: riviviamo Como-Milan del 1988 x.com

PAVLOVIC IN DUBBIO PER COMO-MILAN Il difensore durante l'ultima partita con la #Fiorentina, ha ricevuto nove punti di sutura alla testa dopo uno scontro di gioco, ma le sue condizioni non preoccupano particolarmente Il tutto dipenderà dal calciatore - facebook.com facebook

