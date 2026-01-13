Commissariamento Umbria opposizione all' attacco | Scaricata responsabilità sul governo per nascondere incapacità
L'opposizione critica il commissariamento dell'Umbria sul dimensionamento scolastico, accusando la presidente Proietti e il Partito Democratico di scaricare responsabilità sul governo per nascondere proprie inefficienze. Secondo gli oppositori, le giustificazioni fornite risultano false e strumentali, sollevando questioni sulla gestione e le decisioni prese in regione. La vicenda evidenzia tensioni tra amministrazione locale e centrale, con dibattiti ancora aperti sulle responsabilità e le soluzioni possibili.
“Sul commissariamento dell’Umbria per il dimensionamento scolastico le giustificazioni della presidente Proietti e del partito democratico appaiono false e strumentali". Così scrivono in una nota i consiglieri regionali di opposizione dell'assemblea legislativa dell'Umbria Paola Agabiti, Eleonora. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
