Commissariamento di quattro Regioni Pellegrino Mastella | Si giochi a carte scoperte

Dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di commissariare quattro Regioni, il consigliere regionale Pellegrino Mastella commenta invitando a un confronto trasparente. Tuttavia, annuncia anche misure di tutela per i piccoli comuni del Beneventano e delle aree interne, sottolineando l’importanza di affrontare la situazione con chiarezza e senza ambiguità. La vicenda evidenzia le sfide e le dinamiche politiche coinvolte in questa decisione.

Comunicato Stampa Il consigliere regionale interviene dopo la decisione del Consiglio dei Ministri e annuncia tutela per i piccoli comuni del Beneventano e delle aree interne "Le carte di chi cercava di menare il can per l'aia e di distogliere .

Scuola, commissariate 4 Regioni per i piani di dimensionamento - Romagna, Umbria e Sardegna non hanno ancora approvato i piani per il prossimo anno. avvenire.it

Scuola, offensiva del governo contro le regioni di sinistra: arriva il commissariamento - Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna non avrebbero accorpato gli istituti. repubblica.it

Il Governo ha deciso di forzare l’accorpamento degli istituti scolastici attraverso il commissariamento di quattro Regioni, tra cui la Toscana. Una scelta profondamente sbagliata, nel merito e nel metodo, che va a colpire prima di tutto i ragazzi e le loro famiglie, il - facebook.com facebook

Ieri il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna sul dimensionamento scolastico. Quattro Regioni governate dal centrosinistra. Tu guarda a volte il caso. Il pretesto è ovviamente amministrativo ma la vend x.com

