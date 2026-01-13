Commissariamento di quattro Regioni Pellegrino Mastella | Si giochi a carte scoperte

Dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di commissariare quattro Regioni, il consigliere regionale Pellegrino Mastella commenta invitando a un confronto trasparente. Tuttavia, annuncia anche misure di tutela per i piccoli comuni del Beneventano e delle aree interne, sottolineando l’importanza di affrontare la situazione con chiarezza e senza ambiguità. La vicenda evidenzia le sfide e le dinamiche politiche coinvolte in questa decisione.

Comunicato Stampa Il consigliere regionale interviene dopo la decisione del Consiglio dei Ministri e annuncia tutela per i piccoli comuni del Beneventano e delle aree interne “Le carte di chi cercava di menare il can per l’aia e di distogliere . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

