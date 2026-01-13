Commissari ex Ilva chiedono 7mld danni

I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia hanno presentato una richiesta di risarcimento danni da 7 miliardi di euro nei confronti degli ex amministratori di ArcelorMittal. La causa si basa su presunte responsabilità legate alla gestione passata e mira a tutelare gli interessi dell’azienda e dei suoi stakeholder. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte nel settore siderurgico italiano.

12.48 I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia -Fiori, Quaranta e Tabarellihanno avviato un'azione risarcitoria da 7mld di euro contro gli amministratori di ArcelorMittal. Secondo il documento, il dissesto di Acciaierie d'Italia non si dovrebbe a "errori gestionali isolati o a un improvviso peggioramento del contesto industriale", ma è frutto si "una strategia unitaria, consapevole e protratta nel tempo", finalizzata al "sistematico e unilaterale trasferimento di risorse in favore della multinazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Ex Ilva, i commissari chiedono danni per 7 miliardi ad ArcelorMittal Leggi anche: Maxi richiesta di risarcimento danni dei commissari dell’ex Ilva ad ArcelorMittal: chiedono 7 miliardi per “cattiva gestione” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ex Ilva, i commissari chiedono 7 miliardi di danni ad Arcelor Mittal: «Azienda saccheggiata»; Ex Ilva, i commissari chiedono 7 miliardi di danni ad ArcelorMittal: parte la maxi causa al Tribunale di Milano; Ex Ilva, i commissari chiedono 7 miliardi di danni ad ArcelorMittal: «Ha svuotato il siderurgico di Taranto»; Maxi richiesta di risarcimento danni dei commissari dell’ex Ilva ad ArcelorMittal: chiedono 7 miliardi…. Ex Ilva, i commissari chiedono risarcimenti di 7 miliardi a Mittal - I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli, hanno avviato un'azione risarcitoria da 7 m ... rainews.it

Ex Ilva, i commissari straordinari chiedono 7 miliardi di danni ad Arcelor Mittal - I commissari straordinari dell'ex Ilva hanno citato in giudizio Arcelor Mittal chiedendo un risarcimento danni di 7 miliardi di euro. liguria.bizjournal.it

Ex Ilva, commissari chiedono 7 miliardi di danni a Mittal - I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia hanno avviato un’azione risarcitoria da 7 miliardi di euro nei confronti degli amministratori della società e di ArcelorMittal, accusandoli di aver ... altarimini.it

Ex #Ilva, "Il dissesto di Acciaierie d'Italia" è frutto di un preciso "disegno predatorio", si legge sul documento con cui i commissari straordinari chiedono un risarcimento da 7 miliardi contro i precedenti amministratori e #ArcelorMittal, che ha gestito il gruppo fin x.com

EX ILVA: AL VIA LA TRATTATIVA ESCLUSIVA CON IL FONDO AMERICANO FLACKS GROUP Il futuro del polo siderurgico di Taranto entra in una fase decisiva con l'apertura ufficiale del negoziato tra i commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d’Italia e il f - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.