Commento al Vangelo di oggi 13 gennaio 2026 | Mc 1,21b-28

Il Vangelo di oggi, Marco 1,21b-28, ci invita a riflettere sull’autorità di Gesù e sul suo insegnamento. Attraverso questa narrazione, possiamo meditare sulla presenza di Cristo nelle nostre vite e sulla forza della Parola che rinnova e dà senso al nostro cammino. Iniziamo questa giornata con un momento di silenziosa ascolto, lasciando che il messaggio del Vangelo ci accompagni nel quotidiano.

Meditiamo il Vangelo del 13 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono» Martedì della prima settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,21b-28 In quel tempo, Gesù, entrato di.

Mc 1,21b-28 Commento al vangelo di martedì 13 gennaio 2026

