Come l' America ridisegna il mondo

Come l'America ridisegna il mondo Nel corso del 2026 e oltre, la “Strategia Usa per la sicurezza nazionale” pubblicata dalla Casa Bianca rappresenta un documento fondamentale per comprendere le priorità e le linee guida della politica estera statunitense. Questo testo, pubblicato a dicembre, offre un'analisi realistica e dettagliata delle sfide globali, sottolineando l'importanza di un approccio pragmatico e attento alle dinamiche internazionali per i prossimi anni.

Per tutto il 2026 – e per almeno i prossimi due lustri a seguire – sarà buona norma leggersi e rileggersi il documento, dato alle stampe dalla Casa Bianca lo scorso dicembre, "Strategia Usa per la sicurezza nazionale" che delinea e descrive, con molto realismo, nessun buonismo e molto.

