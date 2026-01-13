Come evitare le truffe su Whatsapp le regole della Polizia

Per proteggersi dalle truffe su WhatsApp, è importante conoscere le strategie utilizzate dai malintenzionati e seguire alcune semplici regole di sicurezza. La Polizia ha diffuso indicazioni utili per riconoscere e prevenire questi tentativi di inganno, spesso legati all’hackeraggio degli account. Essere informati e adottare comportamenti prudenti aiuta a preservare la propria sicurezza online e a evitare di cadere nelle trappole di truffatori.

AGI - È in corso una truffa online che sfrutta l' hackeraggio degli account WhatsApp per ingannare gli utenti e sottrarre denaro. A lanciare l'alert è la Polizia postale e per la sicurezza cibernetica: i malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano messaggi ai contatti della vittima fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso – difficoltà economiche, necessità urgenti o altri imprevisti –, accompagnati da una richiesta di denaro. La truffa fa leva sul fatto che il messaggio sembra provenire da un contatto conosciuto e fidato, inducendo le vittime ad abbassare il livello di attenzione e ad effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Come evitare le truffe su Whatsapp, le "regole" della Polizia Leggi anche: Come evitare le truffe su Whatsapp, le raccomandazioni della Polizia Leggi anche: Autovelox, scatta il censimento nazionale: le regole e come evitare le sanzioni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Allarme truffa WhatsApp: il codice a 8 cifre che ti fa perdere l’account in pochi secondi; Saldi invernali, oggi si parte «Comprate nei nostri negozi»; Nomi utente su WhatsApp: la novità nell'ultima beta per Android; Messaggio Whatsapp su autovelox a Roma crea il caos: cosa c'è di vero. WhatsApp, arriva la "truffa della ballerina": come funziona e come difendersi - Il link serve in realtà a sottrarre l’account della vittima e a usarlo per inviare messaggi e richieste ... tg24.sky.it

WhatsApp, cos’è e come funziona la “truffa della ballerina” e perché è così pericolosa - Sta circolando una nuova truffa su WhatsApp che sfrutta messaggi apparentemente innocui per rubare l’account degli utenti . innovazione.tiscali.it

Rubano il tuo numero e poi chiedono soldi ai tuoi parenti: come difendersi dalla nuova truffa su WhatsApp - La Polizia Postale ha diramato un comunicato per segnalare una nuova truffa su WhatsApp: dopo essersi impossessati di un profilo autentico, i malintenzionati ... fanpage.it

False email su rinnovo della Tessera Sanitaria inviate a nome del Ministero della Salute: cosa fare per evitare truffe - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.