Coltello sul bus a Bologna | autista minacciato sulla linea 33 nella notte

Da bolognatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di domenica 12 gennaio, un episodio di tensione si è verificato a Bologna sulla linea 33 circolare dei viali. Un autista è stato minacciato con un coltello durante il servizio, creando preoccupazione tra i passeggeri e le autorità. L'incidente evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza sui mezzi pubblici cittadini.

Attimi di tensione nella tarda serata di ieri, domenica 12 gennaio, su un autobus della linea 33 circolare dei viali di Bologna. Un uomo, salito alla stazione insieme ad altre persone intorno alle 23, ha ingaggiato una rissa a bordo del mezzo pubblico, tra via Amendola e via San Felice. Quando. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

