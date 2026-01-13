Coltello sul bus a Bologna | autista minacciato sulla linea 33 nella notte

Nella notte di domenica 12 gennaio, un episodio di tensione si è verificato a Bologna sulla linea 33 circolare dei viali. Un autista è stato minacciato con un coltello durante il servizio, creando preoccupazione tra i passeggeri e le autorità. L'incidente evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza sui mezzi pubblici cittadini.

Attimi di tensione nella tarda serata di ieri, domenica 12 gennaio, su un autobus della linea 33 circolare dei viali di Bologna. Un uomo, salito alla stazione insieme ad altre persone intorno alle 23, ha ingaggiato una rissa a bordo del mezzo pubblico, tra via Amendola e via San Felice. Quando.

Poco lontano dal punto dove si trovava il corpo del capotreno ucciso a Bologna è stato trovato un coltello con una lama di dieci centimetri. Sulla scarpa del 36enne croato una macchia di sangue e un'orma lasciata su una chiazza sul luogo del delitto - facebook.com facebook

#Bologna Capotreno ucciso. Il croato 36enne, fermato con l'accusa di omicidio di Alessandro Ambrosio, 34 anni, aveva ricevuto il 23 dicembre dal Prefetto di Milano un ordine di allontanamento dallo Stato italiano, perché trovato in possesso di un coltello. x.com

