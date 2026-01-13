Colpo alla caserma dei pompieri | rubata attrezzatura di soccorso

Nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, ignoti hanno forzato l’ingresso del garage della caserma dei Vigili del Fuoco di San Daniele del Friuli, sottraendo attrezzature di soccorso. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e recuperare la merce rubata.

Attrezzature di soccorso rubate dalla caserma dei Vigili del Fuoco. Il furto è avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 gennaio, quando i ladri hanno forzato l'ingresso del garage del distaccamento di San Daniele del Friuli. Una volta all'interno, i malviventi hanno asportato diversi strumenti. Colpo alla caserma dei pompieri: rubata attrezzatura di soccorso; Mede, svaligiata caserma dei pompieri; Mede, ladri sfondano la caserma dei pompieri: rubate le attrezzature. Danni per decine di migliaia di euro. Mede, rubano nella caserma dei pompieri dall'autobotte alle motoseghe: si cerca la banda di ladri composta da sei persone - Il valore del colpo non riguarda solo la refurtiva, comunque ingente, ma il presente stesso del distaccamento di Mede

Mede, svaligiata caserma dei pompieri - Una banda di 6 persone, tutte con volto coperto, ha rubato attrezzature donate dalla onlus collega ... laprovinciapavese.gelocal.it

Mede, derubati i vigili del fuoco via attrezzature per 50mila euro - Per entrare in caserma i ladri hanno utilizzato una Alfa Romeo Giulietta rubata nella mattinata dello stesso giorno a Pavia. laprovinciapavese.gelocal.it

