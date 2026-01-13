Colpiva negli spogliatoi e nelle auto in sosta | lunga serie di furti a Fano giovane ai domiciliari

A Fano, una serie di furti ha coinvolto sia gli spogliatoi che le auto in sosta, con sette portafogli sottratti durante attività sportive e altri oggetti rubati nelle vetture. La polizia ha identificato un giovane responsabile, che si trova ora ai domiciliari. L’indagine prosegue per chiarire l’estensione del fenomeno e garantire maggiore sicurezza nella zona.

Fano, 13 gennaio 2026 - Colpiva mentre si allenavano e mentre facevano la spesa: sette portafogli spariti dagli spogliatoi, altri furti nelle auto. Scatta l'arresto domiciliare per un giovane fanese. Pedinava le vittime. Entrava in azione mentre le vittime erano concentrate su altro. Allenamenti serali, una sosta veloce davanti a un negozio, pochi minuti di distrazione. Nei giorni scorsi il Commissariato di Fano ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Pesaro, su richiesta della Procura nei confronti di un giovane residente a Fano, ritenuto gravemente indiziato di una lunga serie di furti avvenuti negli ultimi mesi in città.

