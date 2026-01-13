Colpi di pistola a Pesaro foro sull’auto di un dirigente della Croce Rossa

A Pesaro, nella notte del 12 gennaio 2026, si sono verificati spari che hanno danneggiato un'auto di un dirigente della Croce Rossa. La scoperta del foro sulla vettura, avvenuta il giorno successivo, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla situazione locale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e le eventuali responsabilità.

Pesaro, 13 gennaio 2026 – Un boato confuso tra i botti di mezzanotte. Poi, il giorno dopo, la scoperta inquietante: un foro nella carrozzeria dell'auto, lato guida. Non un petardo, ma un proiettile. È così che un dirigente provinciale della Croce Rossa Italiana residente a Pesaro, ha iniziato il 2026. A distanza di pochi giorni, i Carabinieri hanno chiuso il cerchio. Madre e figlio rimasti con 64 euro sul conto dopo il fallimento del bar, la sentenza li 'salva': "Il paese si spopola, debiti giustificati" Denunciato un 54enne. I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, insieme ai colleghi della Compagnia di Pesaro, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 54 anni, originario della provincia, ritenuto responsabile di minaccia aggravata e continuata, danneggiamento e porto illegale di arma da sparo.

