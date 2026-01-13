Colonnine ricarica elettrica Bignardi Pd plaude all' apertura del tavolo coi gestori | Fondamentale garantire l' aumento delle postazioni disponibili

Alberto Bignardi del Partito Democratico ha espresso soddisfazione per l'apertura del tavolo tra il Comune di Modena e i gestori di colonnine di ricarica, sottolineando l'importanza di aumentare le postazioni disponibili. La strategia mira a potenziare le infrastrutture di ricarica entro il 2032, in linea con gli obiettivi del Piano urbano della mobilità sostenibile, per favorire la mobilità ecologica e sostenibile in città.

