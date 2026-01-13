Colle la cultura fa rima con terapia Nei musei arrivano nuove guide

A Colle, la cultura si conferma come strumento di benessere, offrendo ai visitatori nuove guide nei musei. Attraverso l’esplorazione delle opere e dei luoghi storici, si favorisce un’esperienza terapeutica che può aiutare a ridurre ansia e disagio. Questa iniziativa sottolinea il ruolo dei musei come ambienti di cura sociale, dove l’arte diventa un mezzo di sostegno e di rinascita psicologica.

I musei come "terapia culturale" per ridurre ansia e disagio psicologico. Ovvero, quando la cultura diventa benessere sociale. Al via il progetto che nei musei di Colle trasforma la fragilità in una vera e propria risorsa che vede i ragazzi con fragilità emotive e psicologiche diventare guide dei musei civici. In questa settimana, persone seguite dal Centro di salute mentale, studenti e ragazzi autistici partecipano a percorsi formativi e laboratori che uniranno welfare e creatività. Si tratta di un primo momento di formazione. "Con questo progetto – sottolinea l'assessore al welfare culturale del Comune di Colle, Daniele Tozzi – vogliamo cambiare il binomio in cui la cultura non deve essere soltanto fruita, ma diventa un modo per portare benessere all'interno della città".

