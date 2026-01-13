Cocaina nascosta nel controsoffitto della pizzeria | chiesto il processo per il custode della droga

La Procura di Perugia ha richiesto il rinvio a giudizio per un uomo di Foligno, coinvolto in un'indagine sul traffico internazionale di droga. Secondo le indagini, la cocaina sarebbe stata nascosta nel controsoffitto di una pizzeria, e il 47enne è considerato parte di un’associazione criminale operante nel settore. La vicenda evidenzia le attività di contrasto alle reti illecite di traffico di stupefacenti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.