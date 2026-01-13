Cocaina nascosta nel controsoffitto della pizzeria | chiesto il processo per il custode della droga
La Procura di Perugia ha richiesto il rinvio a giudizio per un uomo di Foligno, coinvolto in un'indagine sul traffico internazionale di droga. Secondo le indagini, la cocaina sarebbe stata nascosta nel controsoffitto di una pizzeria, e il 47enne è considerato parte di un’associazione criminale operante nel settore. La vicenda evidenzia le attività di contrasto alle reti illecite di traffico di stupefacenti.
La Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di Foligno di 47 anni, ritenuto parte integrante di un’associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di stupefacenti.L’uomo è accusato di aver trasportato, detenuto e occultato 65 chilogrammi di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
