Cocaina hashish e Mdma Arrestati tre giovani
Tre giovani sono stati arrestati a Perugia per il possesso di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina e MDMA. Durante un controllo, uno di loro ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo dal finestrino dell’auto. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di sequestrare le sostanze e di procedere all’arresto.
PERUGIA - Hashish, cocaina, mdma. Un assortimento per ogni necessità e possibile richiesta. Avrebbe cercato di disfarsene, gettando un involucro dal finestrino dell’auto prima che gli agenti della squadra volante intervenissero per controllarli. Ma il tentativo di disfarsi dell’involucro non è riuscito. I poliziotti hanno visto il giovane, 22 anni, mentre tentava di liberarsene. Hanno recuperato il pacchetto e il personale del gabinetto di polizia scientifica ha potuto confermare la presenza di vati stupefacenti. A cui si aggiungono le due confezioni di plastica, trovate sul cruscotto dell’auto con dentro cocaina e, nell’altro hashish. 🔗 Leggi su Lanazione.it
