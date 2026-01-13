Cloudflare non ha tutte le colpe ma è la conferma che sul web l’Europa ha già perso
La multa di 14 milioni di euro comminata da Agcom a Cloudflare e la successiva reazione di Matthew Prince riflettono le sfide delle regolamentazioni digitali in Europa. Sebbene Cloudflare non abbia tutte le responsabilità, l'episodio evidenzia come il continente affronti questioni di privacy, sicurezza e governance online. Un momento di riflessione sul ruolo e le criticità delle grandi piattaforme nel contesto europeo.
La multa da 14 milioni di euro comminata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) a Cloudflare e la scomposta reazione del gran capo del gigante della cyber security Matthew Prince non ci dicono molto su chi abbia ragione. Anche perché hanno entrambi ragione o hanno entrambi un po’ torto. Ci dice molto, invece, sul futuro della tecnologia, sulle illusioni ormai perdute di magnifiche e progressive sorti – più libertà, più concorrenza, più democrazia – che Internet generò al suo avvento come utilizzo di massa, sui clamorosi ritardi accumulati dall’Europa e in particolare dall’Italia in materia di reti, cloud, intelligenza artificiale e, di conseguenza, di infrastrutture di sicurezza e protezione dei dati sensibili. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Senza rete Cloudflare non ha tutte le colpe, ma è la conferma che sul web l’Europa ha già perso; Dopo la multa, Cloudflare minaccia di lasciare l'Italia: il CEO furioso si scaglia contro AGCOM; Cyber contese | Cosa sta succedendo tra Cloudflare e Agcom, e perché ci riguarda tutti.
L’Agcom ha multato il gigante della sicurezza informatica che, indispettito dall’applicazione di una legge imperfetta, minaccia di andar via dall’Italia: un caso che ... - L’Agcom ha multato il gigante della sicurezza informatica che, indispettito dall’applicazione di una legge imperfetta, minaccia di andar via dall’Italia: un caso che mette a nudo i ritardi del Paese e ... linkiesta.it
