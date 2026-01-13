Clochard salvato dal gelo. Dalla galleria di via Roma al dormitorio comunale di Massa.

Un senzatetto di Carrara, trovato ieri sera nella galleria di via Roma, è stato trasferito al dormitorio comunale di Massa. L’intervento è avvenuto per garantire un riparo sicuro durante le rigide temperature della notte. La misura rappresenta un’attenzione concreta alle persone in condizione di vulnerabilità, offrendo loro un luogo di accoglienza e supporto.

Massa Carrara, 13 gennaio 2026 – Ieri sera il clochard della galleria di Carrara è stato ospitato e ha pernottato al dormitorio di Massa. Nel pomeriggio era stato accompagnato personalmente dall’assistente sociale del Comune di Carrara che si occupa di marginalità e dal responsabile dei servizi abitativi, alla Caritas di San Ceccardo, dove veniva compilata la scheda di ingresso necessaria per poter accedere alla struttura massese. “Il Comune di Carrara si è subito attivato per quello che era in sua possibilità di fare” dice l’assessore ai Servizi sociali e vicesindaca, Roberta Crudeli, che aveva ricevuto notizia del clochard durante il weekend, quando l’ufficio comunale è chiuso, ed ha potuto intervenire solo ieri mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

