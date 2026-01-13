Claudia Schiffer ecco l'allenamento che la tiene in forma smagliante

Claudia Schiffer, a 55 anni, mantiene una forma fisica invidiabile grazie a un regolare programma di allenamento. La top model tedesca, nota per la sua eleganza e presenza sulle passerelle degli anni Novanta, si prende cura del suo corpo con esercizi mirati e uno stile di vita equilibrato. La sua routine quotidiana contribuisce a preservare la sua bellezza e vitalità, dimostrando come l'impegno e la costanza siano fondamentali per mantenersi in forma nel tempo.

? B iondissima, altissima, snella e radiosa. A 55 anni, la super top Claudia Schiffer conserva intatta la bellezza mozzafiato che negli anni Novanta la rese una vera e propria star delle passerell e, insieme alle amiche del cuore e colleghe Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington. Oggi Claudia Schiffer svela via Instagram un segreto della sua silhouette tonica e scattante: movimenti di danza incorporati nel suo allenamento abituale di Pilates e sollevamento pesi. I personal trainer di Claudia Schiffer, infatti, conoscendo la passione della modella per il ballo, hanno deciso di andarle incontro, creandole un workout su misura, con tanti elementi tratti direttamente dalla danza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Claudia Schiffer, ecco l’allenamento che la tiene in forma smagliante Leggi anche: Stefano De Martino in forma smagliante: l'allenamento sui social fa impazzire le fan - VIDEO Leggi anche: Serata di gala a Windsor, Claudia Schiffer lontana da William: ecco perché La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Claudia Schiffer: ecco come si allena. Claudia Schiffer, ecco l’allenamento che la tiene in forma smagliante - La modella tedesca adora ballare, ecco perché i suoi trainer hanno creato per lei un allenamento che integra movimenti di danza ... iodonna.it

Claudia Schiffer a 51 anni è più bella che mai. Il suo segreto? Camminare su tacchi alti - Si dice Claudia Schiffer e si pensa alle super top Anni 90, le bellissime delle passerelle, muse delle grandi griffe della moda, testimonial di un mondo lontano. gazzetta.it

Claudia Schiffer compie 55 anni e svela il suo più grande segreto per restare spettacolare - Nel 2025 ha compiuto 55 anni e continua ad affascinarci con quella bellezza abbagliante che l'ha catapultata al successo negli anni '90. corrieredellosport.it

Fantastica Claudia Schiffer, Supermodella e attrice tedesca - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.