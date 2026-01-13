Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin al comando Della Mea irrompe in top 15

La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin al vertice, confermando la sua posizione di leader. Durante lo slalom di Flachau, Della Mea si distingue entrando nella top 15, evidenziando una crescita significativa. Questa stagione si prospetta interessante, con le atlete in cerca di continuità e di nuovi piazzamenti importanti.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine dello slalom di Flachau. La fuoriclasse statunitense ha vinto la gara austriaca: l’americana svetta con 923 punti e porta a 170 le lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (753), mentre l’altra statunitense Paula Moltzan è terza con 502, a -421 dalla connazionale. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, ottava con 442 punti, mentre entra in top 15 Lara Della Mea, 15ma con 241. Nella classifica di specialità, inoltre, domina Shiffrin, prima con 680 punti, sempre davanti all’elvetica Camille Rast, seconda a quota 412, a -268. 🔗 Leggi su Oasport.it

