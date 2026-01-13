Classi al freddo Marano M5S e Tanasi Codacons uniti per difendere il diritto allo studio
Classi al freddo a Marano, M5S e Tanasi (Codacons) si uniscono per tutelare il diritto allo studio. Dopo aver ascoltato le esigenze della comunità scolastica siciliana, si sono mobilitati per promuovere condizioni di studio e lavoro più dignitose. Un passo importante per garantire ambienti adeguati e un’istruzione di qualità, nel rispetto dei diritti di studenti e operatori scolastici.
Dall’ascolto alla mobilitazione per garantire condizioni di studio e di lavoro dignitose a tutta la comunità scolastica siciliana. È con questo obiettivo che si è svolto l’incontro tra Jose Marano, deputata regionale M5s nonché Presidente dell’Intergruppo parlamentare all’Assemblea Regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Carducci-Dante al freddo stamattina: “Classi fuori norma”, studenti in protesta in via Corsi. Interviene Dipiazza. IL VIDEO-SERVIZIO ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/cronaca/carducci-dante-al-freddo-stamattina-classi-fuori-norma-studenti-in-protesta- - facebook.com facebook
"Giubbotti e coperte in classe. I termosifoni non sono caldi": scuole impreparate all'arrivo del freddo, scatta la protesta x.com
