Classi al freddo Marano M5S e Tanasi Codacons uniti per difendere il diritto allo studio

Classi al freddo a Marano, M5S e Tanasi (Codacons) si uniscono per tutelare il diritto allo studio. Dopo aver ascoltato le esigenze della comunità scolastica siciliana, si sono mobilitati per promuovere condizioni di studio e lavoro più dignitose. Un passo importante per garantire ambienti adeguati e un’istruzione di qualità, nel rispetto dei diritti di studenti e operatori scolastici.

Dall’ascolto alla mobilitazione per garantire condizioni di studio e di lavoro dignitose a tutta la comunità scolastica siciliana. È con questo obiettivo che si è svolto l’incontro tra Jose Marano, deputata regionale M5s nonché Presidente dell’Intergruppo parlamentare all’Assemblea Regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

