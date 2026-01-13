Classi al freddo Marano M5S e Tanasi Codacons uniti per difendere il diritto allo studio

Classi al freddo a Marano, M5S e Tanasi (Codacons) si uniscono per tutelare il diritto allo studio. Dopo aver ascoltato le esigenze della comunità scolastica siciliana, si sono mobilitati per promuovere condizioni di studio e lavoro più dignitose. Un passo importante per garantire ambienti adeguati e un’istruzione di qualità, nel rispetto dei diritti di studenti e operatori scolastici.

