Un uomo di 57 anni è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna, dopo aver dichiarato di essere gay e di non avere interesse verso le donne. La sentenza si basa sulle sue dichiarazioni e sulla valutazione delle prove presentate in aula. La vicenda evidenzia l’importanza di un giudizio equo e approfondito nelle questioni legali e personali.

Un uomo di 57 anni è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale ai danni di una ventenne dopo essersi difeso in aula sostenendo di essere gay. A rivelare la vicenda è Il Messaggero secondo cui il 57enne è stato assolto dal tribunale di Teramo perché il fatto non sussiste. “Non l’ho mai toccata. Anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne” ha dichiarato l’uomo in aula. La vicenda risale al 2023 quando una ventenne raccontò ai carabinieri e alla polizia ferroviaria di essere stata avvicinata e molestata da un uomo, visibilmente ubriaco, alla stazione di Giulianova. Sin dall’inizio, però, il 57enne ha fornito una versione diversa dei fatti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cinquantasettenne assolto dall’accusa di stupro: “Sono gay, non mi interessano le donne”

