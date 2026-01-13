Cinquant’anni di Porci con le ali | il debutto di Silvano Spada

Dal 20 al 25 gennaio 2026, l'OFF/OFF Theatre di Roma ospita il debutto nazionale dello spettacolo teatrale

Cosa: Il debutto nazionale dello spettacolo teatrale Quando i genitori erano porci con le ali.. Dove e Quando: All’OFFOFF Theatre di Via Giulia, Roma, dal 20 al 25 gennaio 2026.. Perché: Una riflessione generazionale che omaggia il celebre romanzo del 1976, esplorando l’evoluzione del costume e della sessualità.. Il nuovo anno teatrale romano si apre con un appuntamento di grande rilievo culturale e civile. Cinquant’anni dopo la pubblicazione di Porci con le ali, il romanzo-scandalo firmato da Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice, l’ OFFOFF Theatre di via Giulia ospita il debutto nazionale di un’opera che ne raccoglie l’eredità spirituale e ne analizza l’impatto a distanza di mezzo secolo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

