Ciliegi di via XX Settembre diffida dell’ultimo minuto | il comitato tenta lo stop al taglio di domani

Alla vigilia del taglio dei ciliegi di via XX Settembre previsto per mercoledì 14 gennaio, il comitato “Cittadini per i ciliegi di via XX Settembre” ha inviato una diffida formale all’impresa incaricata, chiedendo di sospendere i lavori. La richiesta, firmata dall’avvocato Teresa Minniti, rappresenta l’ultimo tentativo di evitare l’abbattimento degli alberi, in attesa di eventuali sviluppi legali e di un confronto pubblico sulla questione.
Alla vigilia del taglio dei ciliegi di via XX Settembre previsto per la mattina di mercoledì 14 gennaio, il comitato “Cittadini per i ciliegi di via XX Settembre” gioca l’ultima carta: una diffida formale inviata dall'avvocato Teresa Minniti alla ditta incaricata dei lavori e, per conoscenza, al. 🔗 Leggi su Quicomo.it
