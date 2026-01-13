Ciko è una rinuncia di proprietà | si cerca una famiglia

Ciko è un labrador retriever di 3 anni, rinunciato da una famiglia. Dopo aver subito un grave incidente, probabilmente investito, si trova ora sotto la cura dell’Anta Onlus di Atessa. Cerchiamo per lui una famiglia che possa offrirgli affetto e una nuova possibilità di vita. Se desideri conoscere la sua storia o adottarlo, contattaci per ulteriori informazioni.

Ciko è un cane di 3 anni, un bellissimo labrador retriever, una rinuncia di proprietà. È stato segnalato mal ridotto, ferito gravemente, probabilmente investito lo scorso 1° gennaio all’Anta onlus di Atessa, che ha postato il suo caso. Gli esami hanno evidenziato una costola rotta e un grave. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Questo è il mio primo post di quest anno e voglio iniziare con lui nella speranza di potergli regalare casina velocemente... CONDIVISIONI A GO GO ! Rinuncia di proprietà.! Chico ha solo.4 anni e già l hanno buttato da tempo in questo posto .. Adesso i - facebook.com facebook