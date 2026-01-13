Ciak! Si disegna! la Scuola Romana dei Fumetti a Movie Icons

Venerdì 16 gennaio, gli allievi della Scuola Romana dei Fumetti parteciperanno all’evento “Ciak! Si disegna!” presso il WeGil di Trastevere. Durante la giornata, disegneranno dal vero i costumi, i personaggi e gli oggetti esposti nella mostra “Movie Icons”, allestita presso il centro culturale della Regione Lazio. Un’occasione per approfondire le tecniche di rappresentazione e studio dei materiali cinematografici.

