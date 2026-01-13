Ci siamo HBO Max da oggi è anche in Italia E non è solo serie super iconiche e grandi film | si occupa anche di sport

Da oggi HBO Max è disponibile anche in Italia, offrendo un’ampia selezione di serie, film e contenuti sportivi. La piattaforma propone un catalogo vario e aggiornato, pensato per soddisfare diverse esigenze di intrattenimento. Con questa novità, gli utenti italiani possono accedere facilmente a contenuti di qualità, in modo semplice e immediato. HBO Max si conferma come una valida opzione per chi cerca varietà e affidabilità nel mondo dello streaming.

Con HBO Max, la costellazione delle piattaforme streaming nel nostro paese si arricchisce di un nuovo soggetto pronto a cambiare i giochi sul fronte delle serie tv e non solo. Il servizio globale di Warner Bros. Discovery, dal 13 gennaio 2026 è disponibile anche in Italia. Tutte le serie HBO Original, italiane e straniere, le serie Max Original, i film Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe e l'offerta sportiva di Eurosport, confluiranno sulla nuova piattaforma.

