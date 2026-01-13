Chioggia annuncia il biglietto unico bus+treno per l’ospedale di Mestre

Chioggia introduce un sistema di biglietto unico per bus e treno, facilitando l'accesso all'Ospedale dell'Angelo di Mestre. Dopo un percorso iniziato nel 2022, il sindaco Mauro Armelao ha annunciato che, sebbene non ci sarà un collegamento diretto, sarà presto disponibile un sistema integrato di bigliettazione per raggiungere l'ospedale da Chioggia.

Non ci sarà un collegamento diretto tra Chioggia e l'Ospedale dell'Angelo di Mestre. Dopo un iter iniziato nel 2022, il sindaco Mauro Armelao fa il punto sulla situazione: a breve ci sarà però un sistema di bigliettazione integrata per raggiungere l'ospedale da Chioggia.Clicca qui per iscriverti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Trasporti, come funziona il nuovo biglietto unico per treno e bus Leggi anche: Da dicembre sarà possibile acquistare il biglietto unico treno e bus “Cortona Link” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. 3/1/26. E' stata diffusa nelle comunità parrocchiali della città e della diocesi di Chioggia la locandina che annuncia a tradizionale "Marcia della Pace", con lo slogan "Spazio alla Pace", organizzata dall'Azione Cattolica Ragazzi in collaborazione con altre realtà - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.