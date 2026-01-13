Chilometri e fondi I nodi ancora aperti per e-Brt e tram

L’introduzione dei nuovi servizi di e-BRT e tram comporterà una riduzione delle corse su gomma, con particolare attenzione alle esigenze scolastiche. Restano ancora da definire alcuni dettagli relativi ai chilometri e ai fondi necessari per questa transizione, mentre le autorità continuano a lavorare per garantire un servizio efficiente e sostenibile. La fase di avvio richiede quindi ulteriori chiarimenti e pianificazioni.

Taglio del nastro per la pista illuminata lunga 3,4 chilometri e per il nuovo parco attrezzato, realizzati con fondi POC Marche - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.