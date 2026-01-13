Chilometri e fondi I nodi ancora aperti per e-Brt e tram
L’introduzione dei nuovi servizi di e-BRT e tram comporterà una riduzione delle corse su gomma, con particolare attenzione alle esigenze scolastiche. Restano ancora da definire alcuni dettagli relativi ai chilometri e ai fondi necessari per questa transizione, mentre le autorità continuano a lavorare per garantire un servizio efficiente e sostenibile. La fase di avvio richiede quindi ulteriori chiarimenti e pianificazioni.
LA RIVOLUZIONE. All’avvio dei nuovi servizi saranno ridotte le corse su gomma, con un occhio di riguardo alle scuole. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Chilometri e fondi. I nodi ancora aperti per e-Brt e tram.
Chilometri e fondi. I nodi ancora aperti per e-Brt e tram - I mesi cerchiati in rosso sul calendario, al momento, sono due: luglio per l’eBrt, e settembre per la linea tranviaria T2 della Valle Brembana. ecodibergamo.it
