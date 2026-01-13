Chiesa Juve i bianconeri restano in attesa del Liverpool Le ultime sulla trattativa per l’esterno italiano

La Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione di Federico Chiesa, nel tentativo di consolidare il proprio roster con l’esterno italiano. Nonostante le difficoltà evidenti nella trattativa con il Liverpool, i bianconeri restano in attesa di sviluppi. Ecco le ultime notizie sulla possibile operazione e lo stato attuale delle negoziazioni, che richiedono pazienza e attenzione ai dettagli.

Chiesa Juve, i bianconeri non mollano la presa per l'esterno italiano. Anche se la trattativa non si preannuncia affatto semplice. Le ultime. Il mercato invernale della Serie A vive di suggestioni e grandi ritorni, e il nome che più di tutti sta scaldando i cuori dei tifosi bianconeri è quello dell'ex numero sette. Le ultime indiscrezioni confermano che il legame tra Federico Chiesa e la Juve non si è mai del tutto spezzato, nonostante il trasferimento in Premier League avvenuto la scorsa estate. La situazione è complessa, ma alla Continassa si respira un'aria di attesa fiduciosa. Direttamente dagli studi di Sky Sport, l'esperta di mercato Valentina Mariani ha fatto il punto sull'interesse della Juventus per Federico Chiesa, delineando uno scenario che richiede pazienza.

