Chiedere scusa ai figli non è debolezza | ecco perché è il gesto che salva il loro equilibrio emotivo

Chiedere scusa ai figli non rappresenta un atto di debolezza, ma un valore che favorisce un rapporto di fiducia e rispetto. La psicologa Becky Kennedy evidenzia come riconoscere i propri errori possa contribuire a rafforzare il legame emotivo e a insegnare ai bambini l’importanza della responsabilità e della resilienza. Un gesto semplice, ma fondamentale per il loro equilibrio emotivo e crescita sana.

La psicologa Becky Kennedy spiega perché ammettere i propri errori con i figli non è un segno di debolezza, ma la strategia definitiva per costruire legami solidi e insegnare la resilienza emotiva. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

