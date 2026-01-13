Chiedere scusa ai figli non è debolezza | ecco perché è il gesto che salva il loro equilibrio emotivo
Chiedere scusa ai figli non rappresenta un atto di debolezza, ma un valore che favorisce un rapporto di fiducia e rispetto. La psicologa Becky Kennedy evidenzia come riconoscere i propri errori possa contribuire a rafforzare il legame emotivo e a insegnare ai bambini l’importanza della responsabilità e della resilienza. Un gesto semplice, ma fondamentale per il loro equilibrio emotivo e crescita sana.
La psicologa Becky Kennedy spiega perché ammettere i propri errori con i figli non è un segno di debolezza, ma la strategia definitiva per costruire legami solidi e insegnare la resilienza emotiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il bellissimo gesto di Valeria Marini verso Selvaggia Lucarelli: le ha chiesto scusa, ecco perché
Leggi anche: Italia Norvegia, Gattuso: «Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi per la sconfitta. Ecco cosa abbiamo sbagliato»
Chiedere scusa ai figli non è debolezza: ecco perché è il gesto che salva il loro equilibrio emotivo - La psicologa Becky Kennedy spiega perché ammettere i propri errori con i figli non è un segno di debolezza, ma la strategia definitiva per costruire ... fanpage.it
Longo dopo la sconfitta: “È il punto più basso, dobbiamo chiedere scusa” - Il Crotonese - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.