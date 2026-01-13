Chiedere scusa ai figli non è debolezza | ecco perché è il gesto che salva il loro equilibrio emotivo

Chiedere scusa ai figli non rappresenta un atto di debolezza, ma un valore che favorisce un rapporto di fiducia e rispetto. La psicologa Becky Kennedy evidenzia come riconoscere i propri errori possa contribuire a rafforzare il legame emotivo e a insegnare ai bambini l’importanza della responsabilità e della resilienza. Un gesto semplice, ma fondamentale per il loro equilibrio emotivo e crescita sana.

Longo dopo la sconfitta: “È il punto più basso, dobbiamo chiedere scusa” - Il Crotonese - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.