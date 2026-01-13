Chiara Poggi ha bloccato con la password una cartella di video con Stasi | i pm cercano il movente sul pc

Gli inquirenti del caso Garlasco stanno indagando su una cartella di video protetta da password da Chiara Poggi. La verifica mira a comprendere il possibile movente nascosto all’interno del computer, che potrebbe fornire elementi utili alle indagini. La scoperta si inserisce nel quadro delle analisi tecniche condotte dai pm per ricostruire le dinamiche e i motivi legati alla vicenda.

Gli inquirenti del caso Garlasco starebbero facendo verifiche su una cartella che Chiara Poggi avrebbe bloccato con una password per evitare l'accesso ad altre persone. L'ipotesi sarebbe che quella cartella contenesse video tra la vittima e Alberto Stasi. A svelarlo un servizio del Tg1.

