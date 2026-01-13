Chiara Poggi aggredita in cucina prima di essere uccisa | le conclusioni della nuova perizia su Garlasco

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova perizia sulla tragica morte di Chiara Poggi rivela che l'aggressione sarebbe avvenuta in cucina, anziché all'ingresso della villetta di Garlasco, come precedentemente ipotizzato. I consulenti della famiglia hanno concluso che i fatti sarebbero iniziati in quel luogo, offrendo nuovi elementi sulla ricostruzione della vicenda del 13 agosto 2007. Questa analisi modifica alcuni aspetti della dinamica del delitto e apre nuovi spunti di riflessione.

Secondo la nuova perizia effettuata dai consulenti della famiglia Poggi, Chiara sarebbe stata aggredita in cucina prima di essere uccisa e non all'ingresso della villetta di Garlasco il 13 agosto 2007: "Tutto è cominciato lì". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: La nuova dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: “Aggredita al piano terra e uccisa sulle scale”

Leggi anche: Garlasco, la perizia degli informatici sul pc di Chiara Poggi: “Ha visto il video di Sempio prima di essere uccisa”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé»; Chiara Poggi aggredita in cucina prima di essere uccisa: le conclusioni della nuova perizia su Garlasco; Garlasco, «Chiara Poggi aggredita in cucina»: i consulenti della famiglia Poggi riscrivono la dinamica dell'omicidio, nuove perizie nella villa; Garlasco, la nuova perizia della famiglia Poggi: «Chiara aggredita in cucina, Alberto Stasi era lì». La prova nel Dna sulla cannuccia.

chiara poggi aggredita cucinaGarlasco, «Chiara Poggi aggredita in cucina»: i consulenti della famiglia Poggi riscrivono la dinamica dell'omicidio, nuove perizie nella villa - Chiara Poggi sarebbe stata aggredita in cucina e non all'ingresso della villetta di Garlasco, come invece sostenuto fino ad oggi. msn.com

chiara poggi aggredita cucinaDelitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé» - Dalla perizia richiesta dalla famiglia della vittima emerge una nuova ricostruzione: Chiara non sarebbe stata aggredita all'ingresso, ma in cucina ... msn.com

chiara poggi aggredita cucinaDelitto di Garlasco, nuovi esami nella villetta/ L’ultima ipotesi sulla fuga dell’assassino di Chiara Poggi - Delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose: dai nuovi esami nella villetta all'ipotesi sulla fuga dell'assassino di Chiara Poggi, le ultime notizie sul caso ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.