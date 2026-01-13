Chiara Poggi aggredita in cucina prima di essere uccisa | le conclusioni della nuova perizia su Garlasco

Una nuova perizia sulla tragica morte di Chiara Poggi rivela che l'aggressione sarebbe avvenuta in cucina, anziché all'ingresso della villetta di Garlasco, come precedentemente ipotizzato. I consulenti della famiglia hanno concluso che i fatti sarebbero iniziati in quel luogo, offrendo nuovi elementi sulla ricostruzione della vicenda del 13 agosto 2007. Questa analisi modifica alcuni aspetti della dinamica del delitto e apre nuovi spunti di riflessione.

Secondo la nuova perizia effettuata dai consulenti della famiglia Poggi, Chiara sarebbe stata aggredita in cucina prima di essere uccisa e non all'ingresso della villetta di Garlasco il 13 agosto 2007: "Tutto è cominciato lì". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: La nuova dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: “Aggredita al piano terra e uccisa sulle scale” Leggi anche: Garlasco, la perizia degli informatici sul pc di Chiara Poggi: “Ha visto il video di Sempio prima di essere uccisa” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé»; Chiara Poggi aggredita in cucina prima di essere uccisa: le conclusioni della nuova perizia su Garlasco; Garlasco, «Chiara Poggi aggredita in cucina»: i consulenti della famiglia Poggi riscrivono la dinamica dell'omicidio, nuove perizie nella villa; Garlasco, la nuova perizia della famiglia Poggi: «Chiara aggredita in cucina, Alberto Stasi era lì». La prova nel Dna sulla cannuccia. Garlasco, «Chiara Poggi aggredita in cucina»: i consulenti della famiglia Poggi riscrivono la dinamica dell'omicidio, nuove perizie nella villa - Chiara Poggi sarebbe stata aggredita in cucina e non all'ingresso della villetta di Garlasco, come invece sostenuto fino ad oggi. msn.com

Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé» - Dalla perizia richiesta dalla famiglia della vittima emerge una nuova ricostruzione: Chiara non sarebbe stata aggredita all'ingresso, ma in cucina ... msn.com

Delitto di Garlasco, nuovi esami nella villetta/ L’ultima ipotesi sulla fuga dell’assassino di Chiara Poggi - Delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose: dai nuovi esami nella villetta all'ipotesi sulla fuga dell'assassino di Chiara Poggi, le ultime notizie sul caso ... ilsussidiario.net

Un’aggressione in cucina che precede l’uccisione di Chiara Poggi. Sequenza diversa e alternativa a quella fatta nel 2007, che portò comunque alla condanna di Alberto Stasi. A ridisegnare «l’azione omicidiaria» sono i consulenti della famiglia della vittima ch - facebook.com facebook

Garlasco, Andrea Sempio a Verissimo: "Con Chiara Poggi non andavo oltre il 'ciao', mai stato innamorato. Stasi L'ho visto solo una volta. I soldi erano per gli avvocati" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.