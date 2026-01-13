Chi salva Powell | dalle banche centrali è tutti per uno

Recenti sviluppi nel settore finanziario coinvolgono l’indagine del Dipartimento di Giustizia americano su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. L’indagine, probabilmente influenzata da motivazioni politiche, riguarda presunte frodi legate alla ristrutturazione della sede centrale della Fed e dichiarazioni false al Congresso. Questo episodio evidenzia come le decisioni delle banche centrali possano essere soggette a pressioni esterne e a scrutinio pubblico, sottolineando l’importanza di un’indipendenza preservata.

L’ultimo evidente attacco di Trump all’indipendenza della Fed non è passato inosservato. Il Dipartimento di Giustizia americano, probabilmente dietro una spinta “politica”, ha avviato una indagine penale contro il numero uno della banca centrale statunitense Jerome Powell per un sospetto di frode relativo alla ristrutturazione della sede centrale della Fed e per le dichiarazioni mendaci rese al Congresso. Sebbene il Presidente USA abbia smentito un ruolo nella vicenda, tutte le tracce portano a lui ed ai ripetuti attacchi perpetrati contro Powell, a scapito dell’indipendenza della banca centrale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

