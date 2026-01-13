Chi protesta e contro chi? Cristiano racconta l’Iran dal 1979 a oggi

Cristiano racconta l’Iran dal 1979 a oggi, offrendo un’analisi approfondita degli eventi e delle trasformazioni nel paese. Recentemente, alcune fonti indicano che tra l’8 e il 9 gennaio sono stati uccisi circa 12.000 manifestanti, secondo dati medici. Questo quadro fornisce un contesto importante per comprendere le proteste e le tensioni che attraversano l’Iran, evidenziando le sfide politiche e sociali che ne caratterizzano il percorso storico.

Alcune fonti parlano di 12mila manifestanti assassinati in Iran tra l'8 e il 9 gennaio scorsi. Vi si sarebbe giunti anche in base a fonti mediche. Il regime replica parlando di "2mila vittime". Davanti a un simile disastro epocale, forse la cosa più importante che possiamo fare, oltre a inorridire, è capire chi protesta e contro chi. Prodotto di una rivoluzione dai mille volti, dalle mille storie unite dal no all'asservimento dello scià alle potenze coloniali ed ai metodi feroci della sua polizia segreta, il Savak, la storia della rivoluzione multidimensionale e multiculturale del popolo iraniano è presto deragliata in qualcosa di profondamente diverso dalle sue origini.

La rivolta in Iran saluta il 2026

