chi ha vinto a prescindere

A meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi, si moltiplicano le opinioni sui problemi emersi durante il test event all’Arena Santa Giulia. Media e organizzatori dibattono sulla gravità delle criticità, come i disservizi logistici e i difetti sul ghiaccio. La questione rimane aperta, e la capacità di affrontare queste sfide sarà determinante per il successo dell’evento, che si avvicina rapidamente.

Chi ha ragione? I media – anche stranieri – che rilanciano i problemi palesati nel corso del test event all’Arena Santa Giulia, fra buchi nel ghiaccio e problemi di logistica, a partire dai parcheggi? Oppure gli organizzatori, che ostentano fiducia, sostenendo che per l’inaugurazione delle Olimpiadi sarà tutto pronto? Di certo i segnali d’allarme, a meno di un mese dal grande evento, non vanno sottovalutati. D’altra parte l’appuntamento a cinque cerchi è troppo importante per Milano e l’Italia intera da pensare che, alla fine, tutto andrà a posto (del resto nel nostro Paese siamo abituati a sprint all’ultimo respiro sul fronte dei lavori per le grandi manifestazioni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

