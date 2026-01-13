A meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi, si moltiplicano le opinioni sui problemi emersi durante il test event all’Arena Santa Giulia. Media e organizzatori dibattono sulla gravità delle criticità, come i disservizi logistici e i difetti sul ghiaccio. La questione rimane aperta, e la capacità di affrontare queste sfide sarà determinante per il successo dell’evento, che si avvicina rapidamente.

Chi ha ragione? I media – anche stranieri – che rilanciano i problemi palesati nel corso del test event all’Arena Santa Giulia, fra buchi nel ghiaccio e problemi di logistica, a partire dai parcheggi? Oppure gli organizzatori, che ostentano fiducia, sostenendo che per l’inaugurazione delle Olimpiadi sarà tutto pronto? Di certo i segnali d’allarme, a meno di un mese dal grande evento, non vanno sottovalutati. D’altra parte l’appuntamento a cinque cerchi è troppo importante per Milano e l’Italia intera da pensare che, alla fine, tutto andrà a posto (del resto nel nostro Paese siamo abituati a sprint all’ultimo respiro sul fronte dei lavori per le grandi manifestazioni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi ha vinto a prescindere

Leggi anche: Regionali, Conte dopo i risultati di Fico: “Non ha vinto chi ha saltellato e oggi cade, ha vinto chi non si è voltato dall’altra parte”

Leggi anche: Sabatini sulla sconfitta dell’Inter: «Il Napoli ha vinto a prescindere dall’episodio. Ecco perché»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scudetto: sfida a tre tra Napoli, Inter e Milan; Roma-Juve, dominio giallorosso come a Torino: ecco perchè il campionato è ancora aperto; Sky – Akanji, nessuna difficoltà per gli interisti: a prescindere dall’obbligo di riscatto…; Ascoli-Ternana 1-0, Liverani: Abbiamo affrontato un squadra forte che ha meritato di vincere.

SOLDI FERMI SUL CONTO? Come farli rendere senza rischi nel 2026

È stata una bellissima manifestazione. Ci siamo divertiti e soprattutto, a prescindere dal risultato finale, hanno vinto e abbiamo vinto tutti. Ora, godiamoci la festa della nascita di nostro Signore e preghiamo perché la conquista della pace possa essere la nostra - facebook.com facebook