Chi era Maria Pascoli rinunciò all’amore per assistere il poeta fino alla morte | tra loro c’era qualcosa di più?

Maria Pascoli, sorella minore di Giovanni Pascoli, rinunciò all’amore e a una vita personale per assistere il poeta fino alla sua morte. La loro relazione è stata oggetto di molte interpretazioni, lasciando spazio a domande su un legame che andava oltre il semplice ruolo familiare. Scopriamo insieme questa figura silenziosa, fondamentale nella vita e nell’opera di uno dei più grandi poeti italiani.

Dietro ogni grande poeta c’è una storia nascosta. Quella di Giovanni Pascoli passa inevitabilmente per Maria, sua sorella minore che dedicò l’intera esistenza al fratello rinunciando a matrimonio, famiglia e vita propria. Un legame così stretto da suscitare, nel corso dei decenni, interrogativi e mormorii mai del tutto chiariti sulla vera natura del loro rapporto. Maria, chiamata affettuosamente Mariù, nacque a San Mauro di Romagna il primo novembre 1865, ultima di dieci figli. La sua infanzia fu devastata da una serie ininterrotta di tragedie familiari: aveva appena due anni quando il padre Ruggero venne assassinato in circostanze mai chiarite completamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi era Maria Pascoli, rinunciò all’amore per assistere il poeta fino alla morte: tra loro c’era qualcosa di più? Leggi anche: Gemelle Kessler, gli ultimi istanti e chi era con loro al momento della morte Leggi anche: Maria Sole Agnelli, chi era: la vita lontana dai riflettori e l’odio sul web esploso dopo la morte Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini e la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e Margherita Buy, arriva su Rai 1 il film tv “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli” con la regia di Giusep - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.