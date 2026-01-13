Chi è Federico Cesari che interpreta Giovanni Pascoli in Zvanì

Federico Cesari è un attore italiano noto per la sua capacità di interpretare ruoli intensi e sfumati. In

Federico Cesari ha costruito la sua carriera prestando il volto a storie fragili, personaggi complessi ed emozioni difficili da addomesticare. Forse è per questo che, negli anni, è diventato uno dei volti più interessanti della sua generazione. In Zvanì, dove interpreta Giovanni Pascoli, l’attore romano racconta un’anima inquieta, sensibile, attraversata da domande più grandi dell’età. Un ruolo che sembra cucito addosso a un interprete che nel tempo ha dimostrato di sapersi muovere con naturalezza tra dolore e introspezione. Ma chi è davvero Federico Cesari, l’attore che ha dato volto a Martino in Skam Italia e che porta sullo schermo uno dei poeti più amati della letteratura italiana? Chi è Federico Cesari. 🔗 Leggi su Dilei.it

