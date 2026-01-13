Chi è Amir Ali Haydari il 17enne ucciso diventato simbolo della protesta in Iran

Amir Ali Haydari, quindicenne iraniano, è diventato un simbolo della protesta contro il regime. La sua morte ha attirato l’attenzione sulla repressione e sulla sofferenza della popolazione. In un contesto di crisi, decine di famiglie cercano i loro cari scomparsi, evidenziando la gravità delle violazioni dei diritti umani in Iran. La vicenda di Haydari riflette la tensione e le sfide di un paese in fermento.

Decine e decine di cadaveri, uomini e donne alla ricerca dei propri cari di cui non hanno notizia da giorni. Le proteste in Iran vanno avanti e nelle ultime ore è diventata virale sui social la foto di Amir Ali Haydari, 17 anni, indicato da attivisti e media internazionali come una delle giovani vittime della repressione del regime e ora diventato simbolo della rivolta. Il cugino Diako, residente a Cardiff, ha fornito alla rete britannica Sky News una ricostruzione di quanto appreso dalla famiglia nel Paese. Secondo il suo racconto, il ragazzo avrebbe preso parte alle manifestazioni dello scorso giovedì insieme ai compagni di classe a Kermanshah, nell’area occidentale dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

