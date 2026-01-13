Chi è Amir Ali Haydari il 17enne ucciso diventato simbolo della protesta in Iran
Amir Ali Haydari, quindicenne iraniano, è diventato un simbolo della protesta contro il regime. La sua morte ha attirato l’attenzione sulla repressione e sulla sofferenza della popolazione. In un contesto di crisi, decine di famiglie cercano i loro cari scomparsi, evidenziando la gravità delle violazioni dei diritti umani in Iran. La vicenda di Haydari riflette la tensione e le sfide di un paese in fermento.
Decine e decine di cadaveri, uomini e donne alla ricerca dei propri cari di cui non hanno notizia da giorni. Le proteste in Iran vanno avanti e nelle ultime ore è diventata virale sui social la foto di Amir Ali Haydari, 17 anni, indicato da attivisti e media internazionali come una delle giovani vittime della repressione del regime e ora diventato simbolo della rivolta. Il cugino Diako, residente a Cardiff, ha fornito alla rete britannica Sky News una ricostruzione di quanto appreso dalla famiglia nel Paese. Secondo il suo racconto, il ragazzo avrebbe preso parte alle manifestazioni dello scorso giovedì insieme ai compagni di classe a Kermanshah, nell’area occidentale dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: "Ali in un nido di note": Amir Salhi in concerto a Domodossola
Leggi anche: Renee Good uccisa a Minneapolis durante un’operazione Ice: chi era la poetessa diventata simbolo della protesta
Chi è Amir Ali Haydari, il 17enne ucciso diventato simbolo della protesta in Iran - Il racconto dei familiari: "Colpito al cuore durante le manifestazioni". ilgiornale.it
Il 17enne Amir trucidato in Iran, diventa simbolo della protesta - È uno dei simboli della protesta in Iran: un giovane di 17 anni, Amir Ali Haydari, tra le giovani vittime della repressione in Iran. ansa.it
Da Amir a Rubina, trucidati in Iran: la spoon river dei ragazzi simbolo della protesta - È uno dei simboli della protesta in Iran: un giovane di 17 anni, Amir Ali Haydari, tra le giovani vittime della repressione in Iran. ansa.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.