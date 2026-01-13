checco zalone il suo buen camino segna la storia italiana

Il fenomeno Checco Zalone non conosce confini e con la sua ultima fatica, “Buen Camino”, sta letteralmente riscrivendo le regole del botteghino nazionale. Lanciato nelle sale lo scorso 25 dicembre 2025, il film ha mostrato i muscoli sin dalle prime 24 ore, polverizzando record che resistevano dal 2011. Ma è con i dati registrati nella serata di lunedì 12 gennaio 2026 che è avvenuto il sorpasso storico: con un incasso di 65 milioni e 689mila125 euro, la pellicola ha scalzato il precedente primato di “Quo vado”, diventando ufficialmente il film italiano più redditizio di sempre. Circa 8 milioni e 200mila persone hanno scelto di seguire le peripezie di un padre facoltoso che, nel tentativo di ricucire il legame con la figlia Cristal, si ritrova a percorrere gli 800 chilometri del Cammino di Santiago. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

